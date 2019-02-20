"Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Краснодар" переплатил за трансфер защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.
"Я Скопинцева очень хорошо знаю. Год назад, когда он играл в "Балтике", я говорил "Краснодару" о нём. Он россиянин, любящий играть в атаку. Но его переход из "Ростова" в "Краснодар" показывает, насколько хреново иметь лимит на легионеров в стране. Если бы лимита не было, то его трансфер не стоил бы в районе пяти миллионов евро. Мягко говоря, его в Европе за такие деньги никто не купит, исходя из показателя цена - качество. На мой взгляд, его цена до одного миллиона. Здесь молодцы "Ростов", которые вновь продали игрока, но "Краснодар" - идиоты. Его можно было взять раньше гораздо дешевле. А сейчас это показывает, что некоторые ничего не понимают в футболе. Увидели, что он играет в "Ростове", так сразу готовы заплатить практически пять миллионов евро. Просто у "Краснодара" всё хорошо, а у Сергея Галицкого много денег. Он может платить сколько угодно. Но он должен спросить с тех, кто год назад не взял его за миллион из "Балтики", а сейчас заплатили гораздо больше" - сказал Селюк.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" купил 21-летнего Скопинцева 4,4 миллиона евро плюс бонусы. Однако позднее "быки" удалили из публикации информацию о сумме трансфера.
Не пропустите: Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10