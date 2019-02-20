"Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева

Теги дмитрий селюкдмитрий скопинцевкраснодарростов

"Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Краснодар" переплатил за трансфер защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

"Я Скопинцева очень хорошо знаю. Год назад, когда он играл в "Балтике", я говорил "Краснодару" о нём. Он россиянин, любящий играть в атаку. Но его переход из "Ростова" в "Краснодар" показывает, насколько хреново иметь лимит на легионеров в стране. Если бы лимита не было, то его трансфер не стоил бы в районе пяти миллионов евро. Мягко говоря, его в Европе за такие деньги никто не купит, исходя из показателя цена - качество. На мой взгляд, его цена до одного миллиона. Здесь молодцы "Ростов", которые вновь продали игрока, но "Краснодар" - идиоты. Его можно было взять раньше гораздо дешевле. А сейчас это показывает, что некоторые ничего не понимают в футболе. Увидели, что он играет в "Ростове", так сразу готовы заплатить практически пять миллионов евро. Просто у "Краснодара" всё хорошо, а у Сергея Галицкого много денег. Он может платить сколько угодно. Но он должен спросить с тех, кто год назад не взял его за миллион из "Балтики", а сейчас заплатили гораздо больше" - сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" купил 21-летнего Скопинцева 4,4 миллиона евро плюс бонусы. Однако позднее "быки" удалили из публикации информацию о сумме трансфера.

Не пропустите: Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Владельцы "Манчестер Сити" купили китайский клуб

Владельцы "Манчестер Сити" купили китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов