"Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Краснодар" переплатил за трансфер защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

"Я Скопинцева очень хорошо знаю. Год назад, когда он играл в "Балтике", я говорил "Краснодару" о нём. Он россиянин, любящий играть в атаку. Но его переход из "Ростова" в "Краснодар" показывает, насколько хреново иметь лимит на легионеров в стране. Если бы лимита не было, то его трансфер не стоил бы в районе пяти миллионов евро. Мягко говоря, его в Европе за такие деньги никто не купит, исходя из показателя цена - качество. На мой взгляд, его цена до одного миллиона. Здесь молодцы "Ростов", которые вновь продали игрока, но "Краснодар" - идиоты. Его можно было взять раньше гораздо дешевле. А сейчас это показывает, что некоторые ничего не понимают в футболе. Увидели, что он играет в "Ростове", так сразу готовы заплатить практически пять миллионов евро. Просто у "Краснодара" всё хорошо, а у Сергея Галицкого много денег. Он может платить сколько угодно. Но он должен спросить с тех, кто год назад не взял его за миллион из "Балтики", а сейчас заплатили гораздо больше" - сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" купил 21-летнего Скопинцева 4,4 миллиона евро плюс бонусы. Однако позднее "быки" удалили из публикации информацию о сумме трансфера.

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