"Краснодар" интересуется африканцем, который несколько лет назад покалечил своего сына

Теги краснодарянг бойзтрансферыжан-пьер нсаме

"Краснодар" интересуется африканцем, который несколько лет назад покалечил своего сына
"Краснодар" проявляет интерес к камерунскому нападающему "Янг Бойз" Жан-Пьеру Нсаме, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В 2015 году Нсаме избил своего пятимесячного сына, который в результате этого практически ослеп. Форварду грозило 15-летнее лишение свободы. 

В нынешнем сезоне 26-летний Нсаме провел за "Янг Бойз" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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