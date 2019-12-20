"Краснодар" интересуется африканцем, который несколько лет назад покалечил своего сына
"Краснодар" проявляет интерес к камерунскому нападающему "Янг Бойз" Жан-Пьеру Нсаме, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
В 2015 году Нсаме избил своего пятимесячного сына, который в результате этого практически ослеп. Форварду грозило 15-летнее лишение свободы.
В нынешнем сезоне 26-летний Нсаме провел за "Янг Бойз" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15