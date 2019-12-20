"Краснодар" интересуется африканцем, который несколько лет назад покалечил своего сына



"Краснодар" проявляет интерес к камерунскому нападающему "Янг Бойз" Жан-Пьеру Нсаме, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В 2015 году Нсаме избил своего пятимесячного сына, который в результате этого практически ослеп. Форварду грозило 15-летнее лишение свободы.

В нынешнем сезоне 26-летний Нсаме провел за "Янг Бойз" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на аргентинского вингера. | http://soccernews.ru