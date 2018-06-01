"Краснодар" интересуется алжирским форвардом

"Краснодар" интересуется форвардом "Лилля" Яссином Бензия, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "быки" готовы побороться за 23-летнего алжирца с "Хаддерсфилдом", который также претендует на него.

В минувшем сезоне Бензия сыграл за "Лилль" 33 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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