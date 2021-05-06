"Краснодар" интересуется Арнаутовичем

Теги краснодармарко арнаутович

"Краснодар" интересуется АрнаутовичемФото: инстаграм Арнаутовича/Автор неизвестен

"Краснодар" ищет варианты для усиления атаки.

Как сообщает Чемпионат, "Краснодар" заинтересован в подписании форварда "Шанхай Порт" Марко Арнаутовича.

За три года, которые Арнаутович играет в Китае, австриец провел 32 матча, в которых он забил 19 голов.

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