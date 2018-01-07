"Краснодар" интересуется форвардом сборной Хорватии

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"Краснодар" интересуется форвардом сборной Хорватии

"Краснодар" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Хоффенхайма" Андрею Крамаричу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, краснодарский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно за 12 миллионов евро. "Быки" рассматривает кандидатуру форварда в качестве замены Федору Смолову, которым интересуются другие клубы.

В этом сезоне 26-летний Крамарич провел за "Хоффенхайм" 25 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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