"Краснодар" интересуется форвардом сборной Швеции

Форвард сборной Швеции Маркус Берг попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает Arena FM, российский клуб предлагает 32-летнему шведу соглашение с зарплатой 1,9 миллиона евро за сезон. Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересованы клубы из Греции и Турции.

Последние два сезона Берг выступал за "Аль-Айн" из ОАЭ. В составе клуба он провел 61 игру и отметился 46 забитыми мячами.

Берг также известен по своей игре за "Гронинген", "Гамбург", ПСВ и "Панатинаикос".

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