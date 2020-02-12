"Краснодар" интересуется хавбеком "Наполи" Юнесом
Хавбек "Наполи" Амин Юнес может перейти в "Краснодар". Об этом информирует Calcio Napoli.
По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по игроку. Представители "Краснодара" связались с агентами Юнеса, чтобы уточнить детали трансфера.
Стоит отметить, что полузащитник не входит в планы на сезон главного тренера "Наполи" Дженаро Гаттузо.
26-летний футболист не выходил на поле с начала декабря 2019 года. Рыночная стоимость игрока - 7,5 миллиона евро.
Отметим, что трансферное окно в России открыто до 21 февраля.
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