"Краснодар" интересуется хавбеком "Наполи" Юнесом

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"Краснодар" интересуется хавбеком "Наполи" ЮнесомХавбек "Наполи" Амин Юнес может перейти в "Краснодар". Об этом информирует Calcio Napoli.

По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по игроку. Представители "Краснодара" связались с агентами Юнеса, чтобы уточнить детали трансфера.

Стоит отметить, что полузащитник не входит в планы на сезон главного тренера "Наполи" Дженаро Гаттузо.

26-летний футболист не выходил на поле с начала декабря 2019 года. Рыночная стоимость игрока - 7,5 миллиона евро.

Отметим, что трансферное окно в России открыто до 21 февраля. 

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