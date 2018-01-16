"Краснодар" интересуется хавбеком сборной Перу

"Краснодар" интересуется полузащитником бразильского "Сан-Паулу" Кристианом Куэвой, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, "быки" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего хавбека, однако пока предложения по нему не делали. Также на игрока сборной Перу претендует аравийский "Аль-Хилал".

Всего в 53 матчах за "Сан-Паулу" Куэва забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, "Краснодар" планирует приобрести центрального защитника. | soccernews.ru