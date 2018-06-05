"Краснодар" интересуется колумбийским полузащитником

"Краснодар" интересуется полузащитником "Карпат" Хорхе Карраскалем, сообщают российские СМИ.

"Быки" могут приобрести 20-летнего колумбийца за 3,5-4 миллиона евро, кроме того, существует вариант с выкупом перспективного хавбека и его арендой во львовском клубе на ближайшие полгода.

Ранее стало известно, что на Карраскаля также претендует "Шахтёр".

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