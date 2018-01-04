"Краснодар" интересуется малийским полузащитником

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"Краснодар" интересуется малийским полузащитником

Хавбек загребского "Динамо" Тонго Думбия попал в сферу интересов "Краснодара", сообщают российские СМИ.

"Быки" рассматривают 28-летнего малийца в качестве замены для Шарля Каборе, который в январе может перебраться в АПЛ.

В этом сезоне Думбия сыграл за "Динамо" 18 матчей и забил 1 гол.

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