"Краснодар" интересуется малийским полузащитником

Хавбек загребского "Динамо" Тонго Думбия попал в сферу интересов "Краснодара", сообщают российские СМИ.

"Быки" рассматривают 28-летнего малийца в качестве замены для Шарля Каборе, который в январе может перебраться в АПЛ.

В этом сезоне Думбия сыграл за "Динамо" 18 матчей и забил 1 гол.

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