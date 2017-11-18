"Краснодар" интересуется нападающим "Тосно"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе "Краснодара" к нападающему "Тосно" Антону Заболотному.

"Краснодар" рассматривает разные варианты трансферов. Один из таких вариантов - приобретение форварда "Тосно" Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает. Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение - брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 26-летний Заболотный сыграл за "Тосно" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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