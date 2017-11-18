"Краснодар" интересуется нападающим "Тосно"

Теги краснодартосноантон заболотный

"Краснодар" интересуется нападающим "Тосно"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе "Краснодара" к нападающему "Тосно" Антону Заболотному.

"Краснодар" рассматривает разные варианты трансферов. Один из таких вариантов - приобретение форварда "Тосно" Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает. Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение - брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 26-летний Заболотный сыграл за "Тосно" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. 

Не пропустите: "Краснодар" поборется с ЦСКА за Олега Шатова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов