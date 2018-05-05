"Краснодар" интересуется тремя игроками

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"Краснодар" интересуется тремя игроками

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, кого хочет купить "Краснодар" ближайшим летом.

"Безусловно, это вратарь. Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера "Уфы" Александра Беленова. Но главная проблема - это сумма, которую хочет "Уфа" за своего вратаря. Такая же ситуация с другим игроком уфимцев - Стоцким. Он давно симпатичен "Краснодару", и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме. Также есть вариант, при котором "Краснодар" рассмотрит ещё одного опорного полузащитника - это Самба Соу из "Динамо". Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает "Краснодар". Вполне возможно из-за своей травматичности он лишится приглашения от клуба" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 31-летний Беленов сыграл за "Уфу" 28 матчей и пропустил 29 голов. В активе 28-летнего Стоцкого 28 игр, 3 мяча и 6 результативных передач. На счету 29-летнего Соу 23 поединка и 2 ассиста.

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