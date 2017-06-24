"Краснодар" интересуется защитником "Шальке"

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"Краснодар" интересуется защитником "Шальке"

Защитник "Шальке" Деннис Аого попал в сферу интересов "Краснодара", сообщает Bild.

По сведениям издания, "быки" предлагают 30-летнему немцу, который через неделю станет свободным агентом, контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Также на футболиста претендует "Хоффенхайм".

В минувшем сезоне Аого сыграл за "Шальке" всего 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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