"Краснодар" интересуется защитником "Зенита"

"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Даниле Круговому, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, краснодарский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Быки" рассматривают кандидатуру Кругового в качестве возможной замены Кристиану Рамиресу, которым интересуется "Монако".

В нынешнем сезоне 22-летний Круговой выступает за "Уфу" на правах аренды, провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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