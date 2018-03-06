"Краснодар" ищет замену Гранквисту

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"Краснодар" ищет замену Гранквисту

"Краснодар" ищет замену защитнику Андреасу Гранквисту, который летом покинет клуб и вернётся в "Хельсингборг".

Как сообщает известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян, "быки" подыскивают статусного центрбека в Италии и Франции.

Кроме того, по словам Арустамяна, "Краснодар" ищет фланговых защитников, которых можно будет подписать по окончании текущего сезона.

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