"Краснодар" ищет замену Гранквисту

"Краснодар" ищет замену защитнику Андреасу Гранквисту, который летом покинет клуб и вернётся в "Хельсингборг".

Как сообщает известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян, "быки" подыскивают статусного центрбека в Италии и Франции.

Кроме того, по словам Арустамяна, "Краснодар" ищет фланговых защитников, которых можно будет подписать по окончании текущего сезона.

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