"Краснодар" избавился от Таранова

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"Краснодар" избавился от Таранова

Защитник Иван Таранов ушёл из "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

"Быки" объявили о расторжении контракта с 33-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

"Краснодар" подписал Таранова полтора года назад в качестве свободного агента.

Экс-игрок ЦСКА и "Крыльев Советов" принял участие только в одном матче основной команды южан, а всё остальное время играл за "Краснодар-2".

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