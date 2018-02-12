"Краснодар" избавился от Жирова

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"Краснодар" избавился от Жирова

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Александром Жировым.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

27-летний Жиров перешёл в "Краснодар" прошлым летом, однако не сыграл за "быков" ни одного матча.

Напомним, что в субботу "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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