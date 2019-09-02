"Краснодар" купил защитника "Рубина"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин перешел в "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист подписал с краснодарским клубом контракт до лета 2024 года. До конца нынешнего сезона Сорокин будет играть за "Рубин" на правах аренды.

23-летний Сорокин выступает за "Рубин" с 2014 года. Всего он провел за казанский клуб 59 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Также играл за "Актобе" и "Нефтехимик". За сборную России сыграл 1 матч.

Не пропустите: "Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru