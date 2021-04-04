"Краснодар" летом может расстаться с 10 игроками

Фото: инстаграм Маркуса Берга

"Краснодар" в летнее трансферное окно может расстаться сразу с 10 футболистами, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, краснодарский клуб не будет продлевать контракты с нападающими Маркусом Бергом и Ари, защитником Александром Мартыновичем и полузащитником Русланом Камболовым. Под большим вопросом будущее в команде защитников Кайо, Егора Сорокина и Дмитрия Стоцкого, полузащитников Кристоффера Ольссона и Даниила Уткина. Кроме того, клуб хочет покинуть полузащитник Тонни де Вильена.

Напомним, что после поражения от "Ахмата" (0:5) в отставку по собственному желанию ушел главный тренер Мурад Мусаев. После 24 туров "Краснодар" занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и, скорее всего, не попадет в еврокубки в следующем сезоне.

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