"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро

"РБ-Спорт" стало известно о несостоявшемся переходе в "Краснодар" нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

По информации источника, прошлым летом "быкам" предлагали купить поляка за 30 миллионов евро.

Для самого 26-летнего форварда его представители требовали зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

"Краснодар" отказался обсуждать трансфер Милика до 2021 года, кода команду должен покинуть Маркус Берг.

По окончании текущего сезона контракт игрока с "Наполи" истечёт и он станет свободным агентом. В нынешней кампании он из-за конфликта с руководством клуба ни разу не попал даже в заявку на матч.

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