"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано

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"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано

Минувшим летом бразильский полузащитник Жулиано мог оказаться в "Краснодаре", сообщают российские СМИ.

"Быки" пытались подписать 27-летнего хавбека когда стало известно, что он задумался об уходе из "Зенита".

Однако питерский клуб отказал "Краснодару", так как не захотел усиливать соперника по чемпионату России.

В итоге Жулиано перешёл в "Фенербахче" за семь миллионов евро.

Не пропустите: Крицюк приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара". | http://soccernews.ru

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