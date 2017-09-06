"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо

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"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо

Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин заявил, что клуб минувшим летом раздумывал над покупкой форварда "Гремио" Луана Виейры и полузащитника "Милана" Сусо.

По его словам, оба футболиста были на радаре "быков", однако в итоге было принято решение отказаться от попыток заполучить бразильца и испанца.

Зимин уточнил, что Луан не вписывается в игровую модель "Краснодара", а трансфер Сусо был нереален по финансовым соображениям. 

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