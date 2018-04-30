"Краснодар" – "Локомотив" - 2:0 (обзор)

Теги локомотив москвакраснодар

"Краснодар" – "Локомотив" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом".

Не пропустите: Праздник переносится: дубль Смолова принес "Краснодару" победу над "Локомотивом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов