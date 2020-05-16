"Краснодар", "Локомотив" и "Динамо" поспорят за 22-летнего малийца

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"Краснодар", "Локомотив" и "Динамо" поспорят за 22-летнего малийца

Сразу три российских клуба претендуют на центрального защитника "Метца" Мамаду Фофана.

По словам агента футболиста Секу Траоре, за его клиента ведут борьбу "Краснодар", "Локомотив" и "Динамо".

"Большой интерес проявляют "Краснодар" и "Динамо", но решать будут по окончании сезона. "Краснодар" заинтересовался ещё в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но "Метц" интересовал только трансфер", - сообщил агент.

Помимо клубов РПЛ за 22-летним малийцем охотятся "Саутгемптон" и "Рейнджерс".

В текущем сезоне Фофана сыграл за "Метц" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 3,2 миллиона евро.

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