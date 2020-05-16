"Краснодар", "Локомотив" и "Динамо" поспорят за 22-летнего малийца
Сразу три российских клуба претендуют на центрального защитника "Метца" Мамаду Фофана.
По словам агента футболиста Секу Траоре, за его клиента ведут борьбу "Краснодар", "Локомотив" и "Динамо".
"Большой интерес проявляют "Краснодар" и "Динамо", но решать будут по окончании сезона. "Краснодар" заинтересовался ещё в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но "Метц" интересовал только трансфер", - сообщил агент.
Помимо клубов РПЛ за 22-летним малийцем охотятся "Саутгемптон" и "Рейнджерс".
В текущем сезоне Фофана сыграл за "Метц" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 3,2 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Норвич Сити
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