"Краснодар" - "Люнгбю" - 2:1 (обзор)

Теги краснодарлюнгбю

"Краснодар" - "Люнгбю" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Люнгбю" (2:1).

Видео: "Краснодар" - "Люнгбю".

Не пропустите: Крепкие скандинавы: "Краснодар" с трудом одолел "Люнгбю". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов