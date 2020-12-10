"Краснодар", "Манчестер Юнайтед" и еще шесть команд перешли из Лиги Чемпионов в Лигу Европы

По итогам групповой стадии Лиги Чемпионов восемь клубов, занявших в группах третьи места, сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Так, в 1/16 ЛЕ прошли "Зальцбург", "Шахтер", "Олимпиакос", "Аякс", "Краснодар", "Брюгге", "Динамо" Киев и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что групповой этап ЛЕ завершится в четверг, 10 декабря. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.

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