"Краснодар" минимально обыграл ЦСКА в Кубке "Париматч Премьер"

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"Краснодар" минимально обыграл ЦСКА в Кубке "Париматч Премьер"

В рамках Кубка "Париматч Премьер", который проводится в Австрии, "Краснодар" одержал победу над ЦСКА.

"Краснодар" - ЦСКА 1:0

Гол: Мартынович, 45 - 1:0

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков, Бийол, Нисимура, Чалов.

"Краснодар": Сафонов, Скопинцев, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Намли, Камболов, Уткин, Вандерсон, Ари, Сулейманов.

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