"Краснодар" минимально уступил "Валенсии" в гостях, но сохранил шансы на четвертьфинал ЛЕ

Эстафета выступления в 1/8 финала Лиги Европы перешла от "Зенита" к "Краснодару". Пару часов назад питерская команда проиграла свою встречу "Вильярреалу", при чем пропустил дома 3 гола, и теперь испанские похождения питерцев должны включать как минимум 3 безответных мяча, чтобы рассчитывать на стадию четвертьфинала. Для многих такие расклады кажутся фантастическими, так что российским болельщикам оставалось уповать на "Краснодар", который несколько минут назад завершил свою встречу с еще одной испанской командой – "Валенсией". Соперник у "быков" был, прямо сказать, непростой. Подопечные Марселино являются второй лучшей командой Испании в плане обороны и не проигрывают уже 11 матчей кряду во всех турнирах. Единственная проблема клуба – это постоянные ничьи, которых в нынешнем сезоне Ла Лиги насчитывается уже 15 в 26 встречах. "Краснодар" мог похвастаться разве что проходом "Байера", во всем остальном успехи "быков" до матча были весьма скромными – ни одной победы в 4 матчах 2019 года и три поединка кряду с пропущенными голами.

Уже в начале матча "летучие мыши" начали доказывать свою состоятельность и силу. На второй минуте Карлос Солер получил мяч внутри штрафной площади и опасно пробивал в дальний угол, но Матвей Сафонов смог спасти свою команду. На фоне "Валенсии" "Краснодар" казался командой, которая выпила несколько флаконов успокоительного перед встречей. Действия подопечных Марселино были куда резвее, особенно это касалось завершающей стадии атаки. На 12 минуте футболисты "Краснодара" потеряли мяч на подступах к чужой штрафной, и испанцы мгновенно убежали в результативную контратаку: Гамейро перевел мяч на Родриго, тот добежал до штрафной, сместился с лева в центр и точным ударом в дальний угол открыл счет в матче – 1:0. "Быки" пытались постепенно отодвинуть основные события поединка от своих ворот, но в большинстве случаев это не получалось, а на 24 минуте преимущество "летучих мышей" и вовсе стало напоминать комфортное. Тони Лато остался свободным на левом фланге, получил отличный пас с центра поля, оценил ситуацию и прострелил точно в зону между центральными защитниками и опорными полузащитниками, куда уже вбегал Родриго. Испанский форвард выбрал единственно правильное решение – пробить в касание – и не смазал эпизод, 2:0.

В первом тайме "Валенсия" могла и вовсе доводить счет до разгромного: на 30 минуте подопечным Марселино снова удалась удивительная контратака 2 в 3, которая были идеально разыграна в 3 паса, но подвел решающий удар – Гамейро находился буквально в пяти метрах от ворот и беспрепятственно бил, казалось, в пустые ворота, но Сафонов каким-то образом успел вытянуться и не дать игровому снаряду пересечь заветную линию. Спустя 6 полных оборотов секундной стрелки свой первый шанс в матче получил и Краснодар. Классон получил мяч внутри штрафной, но на его пути стал защитник, и швед решил откатить игровой снаряд назад на Стоцкого. Дмитрий подобрал мяч под левую ногу и мощно ахнул с дальней дистанции в ближний угол – Нето потащил!

Во втором тайме ситуация немного поменялась: "Валенсия" стала играть немного медленней, а "Краснодар" по-спортивному обнаглел и стал чаще подходить к чужим воротам. На 52 минуте Вандерсон получил мяч на левом фланге, и совершил подачу на ближнюю штангу, которую ударом завершил Петров. Мяч полетел неточно, но этот момент стал предвестником главного события второго тайма. На 63 минуте Юрий Газинский забросил мяч за спины валенсийских защитников, Классон забежал в штрафную, принял игровой снаряд, освободился от опеки оборонцев, сблизился с голкипером и резко пробил в ближний угол – 2:1. Нето никак не мог среагировать на удар со столь близкого расстояния, а "Краснодар" исполнил свою задачу минимум на выезд в Испанию – забил гостевой гол.

Пропущенный гол заставил "Валенсию" провести активную концовку, однако в данном случае "активная" не значила "результативная". "Краснодар" проиграл со счетом 2:1, но оставил хорошие шансы на проход дальше, так как домашние встречи "быкам" удаются куда лучше, чем гостевые. Ответный матч состоится 14 марта.

"Валенсия" – "Краснодар" – 2:1

Голы: Родриго, 12 – 1:0; Родриго, 24 – 2:0; Классон, 63 – 2:1.

"Валенсия": Нето – Пиччини, Паулиста, Диакхаби, Лато – Солер, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 70) – Гамейро (Собрино, 79), Родриго (Мина, 62).

"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Олссон, Газинский (Голубев, 89) – Вандерсон (Сулейманов, 80), Стоцкий (Ари, 55), Классон.