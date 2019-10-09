"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине"

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не исключил, что клуб может прервать аренду защитника Егора Сорокина в "Рубине".

Напомним, что 2 сентября "быки" выкупили 23-летнего футболиста и оставили его в Казани до конца сезона.

После трансфера игровая практика Сорокина в "Рубине" резко сократилась.

"Мы и подумать не могли, что "Рубин", продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберём Сорокина уже зимой", - сказал Мусаев.

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