"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине"
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не исключил, что клуб может прервать аренду защитника Егора Сорокина в "Рубине".
Напомним, что 2 сентября "быки" выкупили 23-летнего футболиста и оставили его в Казани до конца сезона.
После трансфера игровая практика Сорокина в "Рубине" резко сократилась.
"Мы и подумать не могли, что "Рубин", продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберём Сорокина уже зимой", - сказал Мусаев.
Не пропустите: Мусаев оценил перспективы "Краснодара" в Лиге Европы после двух поражений. | http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Оренбург
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|Спартак Москва
|12
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|Крылья Советов
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|14
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|Рубин
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|Ахмат
|12
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|12
|10
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|Тамбов
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