"Краснодар" может досрочно расстаться с африканским защитником

Камерунский защитник Амбруаз Ойонго может покинуть "Краснодар" в ближайшее время, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, руководство российского клуба рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды футболиста, так как он выбыл из строя до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

29-летний Ойонго перешел в "Краснодар" в зимнее трансферное окно из "Монпелье". Футболист провел за "быков" всего один матч, сыграв лишь 12 минут.

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