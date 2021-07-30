"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Спартака"
Фото: инстаграм Габриэля Пиреса/Автор неизвестен
"Краснодар" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику лиссабонской "Бенфики" Габриэлю Пиресу, сообщает O Jogo.
По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него восемь миллионов евро. Впрочем, бразилец пока не заинтересован в переходе в "Краснодар". Ранее сообщалось, что Габриэлем также интересуется московский "Спартак".
В прошлом сезоне 27-летний Габриэль провел за "Бенфику" 32 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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