"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Фото: инстаграм Габриэля Пиреса/Автор неизвестен

"Краснодар" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику лиссабонской "Бенфики" Габриэлю Пиресу, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него восемь миллионов евро. Впрочем, бразилец пока не заинтересован в переходе в "Краснодар". Ранее сообщалось, что Габриэлем также интересуется московский "Спартак".

В прошлом сезоне 27-летний Габриэль провел за "Бенфику" 32 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. 

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