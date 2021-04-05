"Краснодар" может переманить тренера молодежной сборной
Фото: инстаграм Михаила Галактионова.
"Краснодар" проявляет интерес к главному тренеру молодежной сборной России U-21 Михаилу Галактионову, сообщает "Р-Спорт".
По сведениям источника, краснодарский клуб рассматривает на вакантную должность только русскоговорящих кандидатов. Ранее сообщалось, что "быки" интересуются бывшим главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и наставником "Кайрата" Алексеем Шпилевским.
Напомним, что "Краснодар" остался без тренера после отставки Мурада Мусаева по собственному желанию после серии неудовлетворительных результатов.
36-летний Галактионов тренирует молодежную сборную с 2019 года. Ранее он возглавлял "Ахмат".
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