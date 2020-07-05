"Краснодар" может подать на переигровку матча с "Зенитом"
Арбитр Игорь Федотов заявил, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун с нарушением правил забил гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:2). В связи с этим краснодарский клуб может подать на переигровку матча.
"Первый гол "Зенита" нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры – протестовый момент. По правилу – игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия – это часть штрафной. В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого", – приводит слова Федотова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России и догнал по этому показателю московский ЦСКА.
Чаще золотые медали чемпионата России выигрывал только московский "Спартак". "Красно-белые" выигрывали чемпионский титул 10 раз.
Стоит отметить, что "Зенит" защитил титул, который завоевал в прошлом году. Ранее петербуржцы становились чемпионами в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22