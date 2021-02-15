"Краснодар" может подписать экс-защитника "Реала" из-за травмы Рамиреса

"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, российский клуб рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены травмированному эквадорскому защитнику Кристиану Рамиресу. Также "быки" интересуются 32-летним защитником "Астон Виллы" Нилом Тэйлором.

В нынешнем сезоне 32-летний Коэнтрау провел за "Риу Аве" провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за "Бенфику", "Насьонал", "Сарагосу", "Реал", "Монако" и "Спортинг". За сборную Португалии сыграл 52 матча и забил пять голов.

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