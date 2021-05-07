"Краснодар" может подписать форварда ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин стал трансферной целью "Краснодара".
По информации Transfermarkt, "быки" могут подписать 21-летнего футболиста, если состав армейцев пополнит форвард "Сочи" Антон Заболотный.
Напомним, что главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко знаком с белорусом по совместной работе в столичной команде.
В текущем сезоне Шкурин сыграл за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.
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