"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"

Теги трансферыкраснодарлионтиаго мендес

"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"Фото: инстаграм Мендеса/Автор неизвестен

Как сообщает O Dia, бразильский хавбек "Лиона" Тиаго Мендес может перейти в клуб российской премьер-лиги.

По информации источника, "Краснодар" уже начал переговоры с представителями полузащитника и французским клубом.

Также отмечается, что в переходе игрока заинтересован "Фламенго" и Мендес отдает предпочтение варианту с переездом в чемпионат Бразилии. Однако по сообщению источника, в том случае, если предложение российского клуба окажется более выгодным для игрока в финансовом плане, то ситуация может поменяться.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 35 матчей за "Лион", в которых отдал две голевые передачи.

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