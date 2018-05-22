"Краснодар" может подписать серба за семь миллионов евро

"Краснодар" продолжает переговоры по сербскому защитнику "Андерлехта" Урошу Спайичу, сообщает HotSport.

По сведениям издания, российский клуб близок к покупке футболиста за семь миллионов евро. Сам игрок может подписать контракт до лета 2022 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне 25-летний Спайича провел за "Андерлехт" 36 матчей и забил 1 гол.

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