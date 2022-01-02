"Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки
Фото: инстаграм Хуниора Алонсо/Автор неизвестен
"Краснодар" проявляет интерес к парагвайскому защитнику "Атлетико Минейро" Хуниору Алонсо, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста футболиста восемь миллионов евро.
28-летний Хуниор Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года. Всего он провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. За сборную Парагвая сыграл 44 матча и забил два мяча.
Не пропустите: Холанд обратился к "Краснодару". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рангник высказался о будущем Кавани в "Манчестер Юнайтед"
-
Озил может стать владельцем футбольного клуба
-
Смородская ярко высказалась о возможном уходе Смолова из "Локомотива"
-
"Лидс", "Брентфорд" и "Брайтон" одержали победы в АПЛ
-
"Эвертон" презентовал украинца Миколенко (видео)
-
"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений
-
"Нант" и "Брест" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Реал" сенсационно проиграл "Хетафе" в Ла Лиге
-
"Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки
-
"Барселона" не может заявить Феррана Торреса
-
Смолов готов перейти в "Динамо"
-
Почеттино высказался о Мбаппе
-
Родри прокомментировал победу над "Арсеналом"
-
Ляказетт прокомментировал судейство в матче с "Манчестер Сити"
-
Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛ
-
Дембеле предложили "Баварии"
-
Неймар может вернуться в строй менее, чем через месяц
-
Ули Хенесс высказался о защите прав человека в Катаре
-
Месси сдал положительный тест на коронавирус
-
"Ювентус" запросил информацию об Икарди у ПСЖ