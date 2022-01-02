"Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки

Фото: инстаграм Хуниора Алонсо/Автор неизвестен

"Краснодар" проявляет интерес к парагвайскому защитнику "Атлетико Минейро" Хуниору Алонсо, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста футболиста восемь миллионов евро.

28-летний Хуниор Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года. Всего он провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. За сборную Парагвая сыграл 44 матча и забил два мяча.

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