"Краснодар" может продлить контракт с Мамаевым

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"Краснодар" может продлить контракт с Мамаевым

"Краснодар" рассматривает вариант продления контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, сообщают российские СМИ.

Нынешнее соглашение между футболистом и клубом действует до 31 декабря 2019 года. Ранее владелец "Краснодара" Сергея Галицкий заявлял, что клуб намерен разорвать контракт с хавбеком. Соответствующее заявление было направлено в РФС.

Мамаев выступает за "Краснодар" с 2014 года. Всего в составе быков 31-летний футболист провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 30 результативных передач.

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