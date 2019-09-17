"Краснодар" может продлить контракт с Мамаевым
"Краснодар" рассматривает вариант продления контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, сообщают российские СМИ.
Нынешнее соглашение между футболистом и клубом действует до 31 декабря 2019 года. Ранее владелец "Краснодара" Сергея Галицкий заявлял, что клуб намерен разорвать контракт с хавбеком. Соответствующее заявление было направлено в РФС.
Мамаев выступает за "Краснодар" с 2014 года. Всего в составе быков 31-летний футболист провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 30 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4