"Краснодар" может продлить контракт с Мартыновичем

"Краснодар" может продлить контракт с защитником Александром Мартыновичем, сообщают российские СМИ.

Руководство "быков" рассматривает вариант с продолжением сотрудничества с 30-летним белорусом до лета 2019 года.

Отметим, что действующее соглашение между клубом и футболистом рассчитано до завершения текущего сезона.

Мартынович выступает за "Краснодар" с 2010 года, сыграл 154 матча и забил 5 голов.

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