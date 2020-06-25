"Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса

Проведение матча 24-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Краснодаром" находится под угрозой срыва.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, в команде из Приволжья вспышка коронавируса - заразились несколько игроков и сотрудников клуба.

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин и вряд ли сможет сыграть основой с "быками" в поединке, запланированном на 27 июня.

Таким образом, "Краснодар" рискует пропустить второй тур подряд. Ранее южане не провели матч с "Динамо" из-за обнаружения коронавируса у трёх игроков "бело-голубых". Ту встречу перенесли на июль.

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