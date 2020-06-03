"Краснодар" может сменить главного тренера

Главный тренер "Сокола" Игорь Захаряк может возглавить "Краснодар", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, существует большая вероятность назначения специалиста на пост главного тренера краснодарского клуба.

В нынешнем сезоне "Сокол" под руководством Захаряка занял третье место в группе "Центр" в ПФЛ. Ранее он тренировал "Краснодар-2000", "Сумы", карагандинский "Шахтер" и "Балтику".

Напомним, что сейчас "Краснодар" официально возглавляет Сергей Матвеев. Впрочем, фактически командой руководит Мурад Мусаев, который не имеет лицензии Pro. Поэтому он не может официально возглавить "Краснодар".

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