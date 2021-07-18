"Краснодар" может установить трансферный рекорд

Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен

Трансфер колумбийского нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобы может стать рекордным в истории "Краснодара", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, краснодарский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Также "Краснодар" согласовал с форвардом условия личного контракта. Для завершения трансфера Кордобе осталось пройти медицинское обследование.

28-летний Кордоба в прошлом сезоне провел за "Герту" 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее самым дорогим трансфером в истории "Краснодара" был переход полузащитника Реми Кабелла из "Сент-Этьена" в 2019 году за 12 миллионов евро.

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