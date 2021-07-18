"Краснодар" может установить трансферный рекорд
Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен
Трансфер колумбийского нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобы может стать рекордным в истории "Краснодара", сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, краснодарский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Также "Краснодар" согласовал с форвардом условия личного контракта. Для завершения трансфера Кордобе осталось пройти медицинское обследование.
28-летний Кордоба в прошлом сезоне провел за "Герту" 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее самым дорогим трансфером в истории "Краснодара" был переход полузащитника Реми Кабелла из "Сент-Этьена" в 2019 году за 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Локателли отказал двум топ-клубам ради "Ювентуса"
-
"Интер" намерен усилиться хавбеком сборной Уругвая
-
Бонуччи и Кьеллини потроллили английских фанатов после финала Евро-2020 (фото)
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"
-
"Краснодар" может установить трансферный рекорд
-
1
Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"
-
2
"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост
-
"Сочи" может усилиться лучшим бомбардиром "Оренбурга"
-
1
Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"
-
1
Буффон оценил шансы Доннаруммы получить "Золотой мяч"
-
Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру
-
Карпин трогательно встретился с дочерью после длительной разлуки (видео)
-
"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша
-
1
"Манчестер Сити" договорился с Кейном
-
"Реал" вновь теряет Йовича
-
"Краснодар" согласовал трансфер форварда из Бундеслиги
-
Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил
-
Зарема рассказала, как Федун оскорбил Бердыева
-
Умтити может вернуться в родной клуб
-
Воспитанник "Реала" сделал предложение своей девушке на стадионе "Атлетико" (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20