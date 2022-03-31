"Краснодар" может внести в заявку трёх нигерийцев
Стало известно о возможных изменениях в заявке "Краснодара" на текущий сезон.
По данным Ильи Казакова, в пятницу клубу могут разрешить дозаявить трёх легионеров из Нигерии.
Речь идёт о футболистах из дубля "быков" - это полузащитник Ифеани Дэвид Ндука, а также форварды Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво.
"Краснодар" набрал 36 очков в 21 туре РПЛ и идёт на пятом месте в таблице лиги.
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