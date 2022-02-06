"Краснодар" на 91-й минуте вырвал победу над шведским клубом
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье (Испания) обыграл шведский клуб "Хеккен" со счетом 2:1.
Победу российскому клубу принесли голы Эдуарда Сперцяна и Виктора Классона.
"Краснодар" Россия – "Хеккен" Швеция – 2:1 (0:1)
Голы "Краснодара": Сперцян, 69 - 1:1, Классон, 90+1 - 2:1
"Краснодар" (стартовый состав): Агкацев, Рамирес, Кайо, Алонсо, Петров, Крыховяк, Кабелла, Вандерсон, Ионов, Сперцян, Ильин.
"Краснодар", набрав в 18 турах 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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