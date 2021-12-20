"Краснодар" на длительный срок лишился лучшего бомбардира

Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен

Кристиан Вайн, агент колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, сообщил, что форвард пропустит четыре месяца после операции из-за травмы подколенного сухожилия.

"Джон еще пропустит около 4 месяцев", — приводит слова Вайна Sport24.

28-летний Кордоба в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Краснодара". Футболист провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "быками" действует до лета 2025 года.

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