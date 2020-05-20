"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

Теги краснодараритравмы

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

Нападающий "Краснодара" Ари выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegram-канал ЭкСпорт.

По данным источника, футболист получил серьезное повреждение накануне двусторонней игры. Стоит отметить, что при этом на Кубани введен режим, запрещающий коллективные тренировки. 

В нынешнем сезоне 34-летний Ари провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Локомотив" не может договориться по трансферу вице-чемпиона мира-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов