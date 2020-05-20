"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

Нападающий "Краснодара" Ари выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegram-канал ЭкСпорт.

По данным источника, футболист получил серьезное повреждение накануне двусторонней игры. Стоит отметить, что при этом на Кубани введен режим, запрещающий коллективные тренировки.

В нынешнем сезоне 34-летний Ари провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2020 года.

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