"Краснодар" на длительный срок теряет Ари
Нападающий "Краснодара" Ари выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegram-канал ЭкСпорт.
По данным источника, футболист получил серьезное повреждение накануне двусторонней игры. Стоит отметить, что при этом на Кубани введен режим, запрещающий коллективные тренировки.
В нынешнем сезоне 34-летний Ари провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20