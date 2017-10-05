"Краснодар" на полгода теряет Окриашвили

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

25-летний футболист получил повреждение крестообразных связок левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция, которая пройдёт в Мюнхене.

Сроки восстановления Окриашвили составят не менее шести месяцев.

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