"Краснодар" на последних секундах упустил победу над "Валенсией" и выбыл из Лиги Европы
В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией".
"Краснодар" - "Валенсия" - 1:1 (0:0) - первый матч - 1:2
Голы: Сулейманов, 85 - 1:0, Гедеш, 90+3 - 1:1
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров (Сулейманов, 75), Перейра, Газинский, Вандерсон, Ольссон, Классон, Ари (Стоцкий, 30).
"Валенсия": Нето, Гайя, Диакаби, Габриэл, Солер, Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Собрино (Родриго, 58), Санти Мина (Гедеш, 70).
Предупреждения: Кондогбиа (15), Перейра (29), Солер (75), Газинский (78).
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