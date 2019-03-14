"Краснодар" на последних секундах упустил победу над "Валенсией" и выбыл из Лиги Европы

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"Краснодар" на последних секундах упустил победу над "Валенсией" и выбыл из Лиги Европы

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией".

"Краснодар" - "Валенсия" - 1:1 (0:0) - первый матч - 1:2

Голы: Сулейманов, 85 - 1:0, Гедеш, 90+3 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров (Сулейманов, 75), Перейра, Газинский, Вандерсон, Ольссон, Классон, Ари (Стоцкий, 30).

"Валенсия": Нето, Гайя, Диакаби, Габриэл, Солер, Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Собрино (Родриго, 58), Санти Мина (Гедеш, 70).

Предупреждения: Кондогбиа (15), Перейра (29), Солер (75), Газинский (78).     

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да и похуй ( как тут не материться) Краснодар просто молодцы, обыграли Байер, почти обыграли Валенсию, при своих трибунах. Огромный респект Галицкому, за то, что хочет создать команду воспитанников! Полные трибуны, а ведь клубу нет и 20 лет. Надеюсь, что Краснодар заменит Спартак в России, ведь этот пережиток минувших дней, во главе с Федуном, живет только за заслуги прошлого. России не нужен нынешний спартак, а такие клубы как Краснодар, показывают миру, что футбол в России, может конкурировать с ведущими клубами.

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