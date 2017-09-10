В матче 9-го тура РФПЛ "Краснодар" на выезде минимально обыграл "Уфу". Единственный гол в поединке забил Федор Смолов.

"Уфа" - "Краснодар" - 0:1

Гол: Смолов, 75 - 0:1.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Пауревич, Живоглядов, Сухов, Зубарев (Табидзе, 46), Обляков, Засеев (Кротов, 71), Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулев (Жоазиньо, 55), Газинский, Перейра (Вандерсон, 77), Подберезкин, Смолов (Иван, 90+2), Клаэссон.

Напомним, сегодня "Зенит" не смог обыграть "Динамо". | soccernews.ru